UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA POKUŠAJ UBISTVA U ZEMUNU: Posvađali se u saobraćaju i potegao nož
PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici policije uhapsili su Jovana M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je u subotu nakon kraće rasprave zbog saobraćaja, pokušao da ubije Nemanju P. zadavši mu ubodnu ranu u predelu grudi oštrim predmetom.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i u tom roku će biti priveden na saslušanje Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Incident se dogodio u subotu uveče oko 22 časa na ulasku u Geteovu ulicu u naselju Vojni put. Sa oštećenim je u automobilu bio prijatelj, koji je ispričao policiji da je svemu prethodila banalna svađa u saobraćaju. Napadač je onda izvadio nož i Nemanju P. ubo u grudi.
Ranjeni mladić je prevezen u KBC "Bežanijska kosa" gde mu je ta povreda sanirana. Napadač je pobegao, a policija je na licu mesta zatekla samo udareni njegov automobil. Pokrenuli su potragu i danas popodne je uhapšen.
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