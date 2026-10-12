POVREĐENO 6 OSOBA: Teška noć u Beogradu, lekari imali pune ruke posla
ŠEST osoba povređeno je noćas u pet saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Svi su prevezeni u bolnicu, ali je naknadno utvrđeno da niko nije zadobio teže povrede.
Dežurne lekarske ekipe su intervenisale 103 puta, a od toga je 20 intervencija bilo na javnim mestima.
Hitnoj pomoći najčešće su se obraćali hronični bolesnici i hipertenzičari.
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