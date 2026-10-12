Nesreće

POVREĐENO 6 OSOBA: Teška noć u Beogradu, lekari imali pune ruke posla

Танјуг

12. 10. 2026. u 07:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ŠEST osoba povređeno je noćas u pet saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

ПОВРЕЂЕНО 6 ОСОБА: Тешка ноћ у Београду, лекари имали пуне руке посла

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Svi su prevezeni u bolnicu, ali je naknadno utvrđeno da niko nije zadobio teže povrede.

Dežurne lekarske ekipe su intervenisale 103 puta, a od toga je 20 intervencija bilo na javnim mestima.

Hitnoj pomoći najčešće su se obraćali hronični bolesnici i hipertenzičari.

BONUS VIDEO: Akcija novosadske policije: Zaplenjeno više od 3,8 kilograma marihuane

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"