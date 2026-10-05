Zločin

HAPŠENJE ZA PALJEVINU: Osumnjičen da je zapalio ugostiteljski objekatu Zemunu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 10. 2026. u 17:53

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Policijskom stanicom u Zemunu i Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su i uhapsili L. S. (2008), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

ХАПШЕЊЕ ЗА ПАЉЕВИНУ: Осумњичен да је запалио угоститељски објекату Земуну

Foto: Profimedia/ilustracija/Allan Swart

Sumnja se da je on, 3. oktobra, oko 5 časova, zapaljivom tečnošću polio inventar jednog ugostiteljskog objekta u Zemunu, a potom i zapalio.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu.

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