HAPŠENJE ZA PALJEVINU: Osumnjičen da je zapalio ugostiteljski objekatu Zemunu
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Policijskom stanicom u Zemunu i Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su i uhapsili L. S. (2008), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
Sumnja se da je on, 3. oktobra, oko 5 časova, zapaljivom tečnošću polio inventar jednog ugostiteljskog objekta u Zemunu, a potom i zapalio.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu.
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