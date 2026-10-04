Zločin

STRAŠNA NESREĆA KOD ALEKSINCA, IMA MRTVIH: Prevrnuo se kvad u šumi, hitna izašla na lice mesta

T.J.

04. 10. 2026. u 21:54

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JEDNA osoba je stradala, a druga je povređena prilikom prevrtanja kvada u ataru sela Vrćenovica, na teritoriji opštine Aleksinac.

СТРАШНА НЕСРЕЋА КОД АЛЕКСИНЦА, ИМА МРТВИХ: Преврнуо се квад у шуми, хитна изашла на лице места

Foto: A. Ilić

Prema dostupnim informacijama, kvad se prevrnuo u šumi, a vozilo i jedna od osoba nalazili su se oko 20 metara ispod šumskog puta.

Ekipa Hitne pomoći konstatovala je smrt jedne osobe, dok je druga povređena osoba privatnim vozilom prevezena u Hitnu medicinsku pomoć u Aleksincu.

Nakon završenog uviđaja, vatrogasci-spasioci izvukli su telo stradale osobe do glavnog puta, gde je predato nadležnoj službi.

Na mestu nesreće bili su pripadnici policije, ekipa Hitne medicinske pomoći, uviđajna ekipa i nadležne službe.

Okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja kvada se utvrđuju.

(Snaga Juga)

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