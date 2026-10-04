STRAŠNA NESREĆA KOD ALEKSINCA, IMA MRTVIH: Prevrnuo se kvad u šumi, hitna izašla na lice mesta
JEDNA osoba je stradala, a druga je povređena prilikom prevrtanja kvada u ataru sela Vrćenovica, na teritoriji opštine Aleksinac.
Prema dostupnim informacijama, kvad se prevrnuo u šumi, a vozilo i jedna od osoba nalazili su se oko 20 metara ispod šumskog puta.
Ekipa Hitne pomoći konstatovala je smrt jedne osobe, dok je druga povređena osoba privatnim vozilom prevezena u Hitnu medicinsku pomoć u Aleksincu.
Nakon završenog uviđaja, vatrogasci-spasioci izvukli su telo stradale osobe do glavnog puta, gde je predato nadležnoj službi.
Na mestu nesreće bili su pripadnici policije, ekipa Hitne medicinske pomoći, uviđajna ekipa i nadležne službe.
Okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja kvada se utvrđuju.
(Snaga Juga)
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