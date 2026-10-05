Nesreće

SUDAR AUTOMOBILA I VOZA KOD DOLJEVCA: Ima povređenih

T.J.

05. 10. 2026. u 13:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SUDARU putničkog vozila i voza u selu Čapljinac kod Doljevca povređen je 39-godišnji vozač automobila.

СУДАР АУТОМОБИЛА И ВОЗА КОД ДОЉЕВЦА: Има повређених

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Iz Policijske uprave u Nišu za Tanjug je rečeno da je do sudara automobila marke "džip" i voza koji se kretao na relaciji Niš-Leskovac došlo 4. septembra oko 19.10 sati.

Muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen u Klinički centar u Nišu.

Na mestu nesreće je obavljen uviđaj, a železnički saobraćaj na toj deonici bio je obustavljen do 23.50 sati.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Snimak jezive nesreće na Begaljičkom brdu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Da li je Kina ukrotila Ameriku? Jedna slika govori mnogo, Tramp napravio potez posle 64 godine

Da li je Kina "ukrotila" Ameriku? Jedna slika govori mnogo, Tramp napravio potez posle 64 godine