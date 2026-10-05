SUDAR AUTOMOBILA I VOZA KOD DOLJEVCA: Ima povređenih

U SUDARU putničkog vozila i voza u selu Čapljinac kod Doljevca povređen je 39-godišnji vozač automobila.

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Iz Policijske uprave u Nišu za Tanjug je rečeno da je do sudara automobila marke "džip" i voza koji se kretao na relaciji Niš-Leskovac došlo 4. septembra oko 19.10 sati.

Muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen u Klinički centar u Nišu.

Na mestu nesreće je obavljen uviđaj, a železnički saobraćaj na toj deonici bio je obustavljen do 23.50 sati.

(Tanjug)

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