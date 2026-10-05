UKLANJANJE ŽENA "OTPUSTILO" DIREKTORA AJFELOVE KULE: Posledice specijalnog zahteva delegacije hinduističke verske organizacije u Parizu

AFERA s hinduističkim sveštenicima zbog kojih je sa Ajfelove kule sklonjeno žensko osoblje, koštala je, na kraju, funkcije Patrika Branka Ruiva, generalnog direktora kompanije SETE koja upravlja pariskom Gvozdenom damom.

Foto: Goran Čvorović

SETE je praktično javno preduzeće, jer Grad Pariz u njemu poseduje 99 odsto kapitala i poverio mu je upravljanje Ajfelovom kulom do 2031. Saopšteno je da će funkciju napustiti krajem godine.

Neposredni povod je prilično ozbiljan incident nastao početkom septembra. Tokom posete delegacije hinduističke organizacije BAPS, deo ženskog osoblja Ajfelove kule bio je sklonjen i nije smeo da bude u kontaktu sa delegacijom, zbog zahteva gostiju. To je izazvalo revolt zaposlenih i štrajk dva dana kasnije. Grad Pariz je potom zatražio istragu koja je utvrdila ozbiljne operativne propuste u načinu organizovanja posete. Predsednik SETE Ariel Vajl najavio je korektivne mere i obuku zaposlenih o ravnopravnosti žena i muškaraca.

Nije utvrđeno da je Branko Ruivo lično naredio da žene budu sklonjene. Naprotiv, Vajl je izjavio da ni on ni generalni direktor nisu znali za taj zahtev i posumnjao je na "preteranu revnost" pojedinih rukovodilaca. Ali, afera je otvorila šire pitanje Ruivovog upravljanja Ajfelovom kulom, gde su već postojale velike tenzije sa zaposlenima.

Firma je prošle godine pravosnažno kažnjena sa 37.500 evra, uz 40.000 evra odštete, zbog 27 slučajeva kršenja prava predstavnika zaposlenih, između ostalog zato što im nisu bile pružene potrebne informacije o prisustvu olova tokom radova na Kuli.

Interna istraga je posle toga utvrdila "niz disfunkcionalnosti i propusta u organizaciji protokolarnih poseta", što je ocenjeno kao "neprihvatljiva situacija."