NOVI DETALJI ZLOČINA KOD NOVOG BEČEJA: Sin raskomadao majku i stavio u zamrzivač, držao i opojne droge u kući

M.S. (40) iz Kumana osumnjičen je da je u porodičnoj kući brutalno zlostavljao, lišio života svoju majku S.S, a potom i raskomadao njeno telo.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Protiv njega je pokrenuta istraga i zbog neovlašćenog držanja kanabisa i kokaina.

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu donelo je 4. oktobra naredbu o sprovođenju istrage protiv M.S. (1986) iz Kumana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo i neovlašćeno držanje opojnih droga.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, sumnja se da je M.S. neutvrđenog dana u periodu od 2. septembra do 1. oktobra ove godine, u porodičnoj kući u Kumanu, na brutalan način lišio života svoju majku S.S, koju je prethodno zlostavljao.

Tužilaštvo ga tereti i da je 1. oktobra u dnevnoj sobi porodične kuće neovlašćeno držao opojne droge kanabis i kokain.

Podsetimo, telo žene pronađeno je u stambenoj kući u Kumanu, nakon čega je dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu obavio uviđaj na licu mesta.

Po predlogu javnog tužioca, Viši sud u Zrenjaninu odredio je M.S. pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi mogao da utiče na svedoke, ponovi krivično delo, kao i zbog uznemiravanja javnosti.

Podsetimo, jezivi zločin koji se odigrao u petak 2. oktobra zaprepastio je srpsku javnost, a M. S. (40) je osumnjičen da je delove tela svoje majke, penzionisane doktorke, sakrio u zamrzivač.

Kako se saznaje, osumnjičeni M. S. odranije je dobro poznat policiji i pravosuđu, a iza sebe već ima odslužene kazne i boravak u zatvorskoj bolnici.

Kako pričaju zatečene komšije iz sela, o pokojnoj doktorki svi imaju samo reči hvale, dok za njenog sina navode da je oduvek važio za problematičnog mladića.

- O Slavici i njenom pokojnom suprugu svako u selu može reći samo sve najlepše, imali su skladan brak. Međutim, sin je oduvek bio čudan. Stalno se svađao sa ocem, a kasnije se ispostavilo da ima i ozbiljne probleme sa drogom - kažu komšije.

Da je M. S. bio sklon agresiji, potvrdio je i izvor blizak istrazi, otkrivajući da su protiv njega ranije već podnošene krivične prijave.

- Protiv osumnjičenog su dva puta podnošene krivične prijave zbog nasilja u porodici. Prvi put je osuđen na uslovnu kaznu zatvora jer je utvrđeno da je delo počinio u neuračunljivom stanju. Međutim, kada se nasilje ponovilo, izrečena mu je mera zatvorskog lečenja jer je konstatovano da je psihički bolesnik koji delo ponavlja u stanju neuračunljivosti - objašnjava sagovornik.

Nakon što je proveo određeno vreme na lečenju u zatvorskoj bolnici, osumnjičeni je pušten na slobodu.

- Nakon procene lekara i uz odobrenje suda, on je pušten iz zatvorske ustanove kako bi lečenje nastavio na slobodi. U međuvremenu mu je preminuo otac, pa je majka preuzela potpunu brigu o njemu i krila od okoline kroz kakav pakao prolazi - dodaje izvor.

Podsetimo, žena čiji su delovi tela pronađeni u zamrzivaču porodične kuće, bila je penzionisana doktorka lokalnog doma zdravlja koja je došla u posetu svom sinu M. S.

Prema izvorima "Blica", M.S. se trenutno nalazi na odeljenju psihijatrije dok nadležno javno tužilaštvo ne utvrdi sve okolnosti pod kojima se dogodio zločin za koji je osumnjičen.

(Blic)