UTVRĐUJE SE KO JE NAPAO KOMPOZITORA: Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu o prebijanju Zorana Marjanovića

NAKON što je kompozitor Zoran Marjanović, protiv koga se pred Višim sudom u Beogradu vodi postupak zbog optužbe da je usmrtio svoju suprugu Jelenu, u noći između 3. i 4. oktobra pretučen u jednom stanu na Karaburmi, reagovalo je Prvo osnovno javno tužilaštvo.

Foto: Antonio Ahel/ATA images, TV Pink printskrin

Kako je za "Večernje novosti" rečeno, dežurni tužilac je obavešten o događaju i utvrđuju se činjenice na koji način i ko je naneo povrede oštećenom Marjanoviću.

- Nakon što se utvrde sve okolnosti događaja, biće doneta odluka o daljem postupanju - ističu iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Prema nezvaničnim informacijama, Marjanoviću su lekari konstatovali kontuziju mozga zbog čega je zadržan na bolničkom lečenju.

Kako su preneli pojedini mediji, napad se dogodio iznenada, a napadač, čiji identitet, barem do sada nije želeo da otkrije policiji, udarao ga je po glavi i telu.

Inače, pred Višim sudom u Beogradu za sredu je zakazan nastavak glavnog pretersa Marjanoviću, zbog optužbi da je 2. aprila 2016. na nasipu Crvenka u Borči usmrtio suprugu Jelenu. Zbog novonastale situacije, pitanje je da li će se suđenje održati.

Na poslednjem ročištu, koje je bilo odloženo, trebalo je da se gledaju ključni snimci sa nadzornih kamera, koji su zabeleženi na dan Jeleninog ubistva.