ŠTA JE OTKRILA STUDIJA: Da li su Poremećaj pažnje i hiperaktivnost povezani i sa tegobama sa crevima?

PROBLEMI sa varenjem, nadimanje, zatvor i bol u stomaku češće se javljaju kod osoba sa poremećajem pažnje i hiperaktivnošću (ADHD), pokazala je analiza.

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Naučnici su izdvojili nekoliko mogućih razloga za ovu vezu, među kojima su način ishrane, stres, lekovi i veza između creva i mozga.

Osobe sa poremećajem pažnje i hiperaktivnošću (ADHD) znatno češće imaju različite gastrointestinalne simptome, pokazala je nova sistematska analiza koja je obuhvatila više od 1,9 miliona ljudi.

-Gotovo svaki simptom povezan sa crevima koji smo posmatrali bio je povezan sa ADHD-om, kažu autori studije i dodaju da ovi simptomi mogu značajno da utiču na svakodnevni život, ali da lako mogu ostati neprimećeni ako je pažnja usmerena isključivo na ADHD.

Istraživači su utvrdili da su osobe sa ADHD-om imale 48 odsto veću verovatnoću da imaju gastrointestinalne simptome uopšte. Povezanost je bila posebno izražena kod zatvora, kod kojeg je verovatnoća bila gotovo dvostruko veća, kao i kod enkopreze - gubitka kontrole nad pražnjenjem creva - kod koje je bila više od četiri puta veća.

ZAŠTO POSTOJI OVA POVEZANOST

Istraživači navode da postoji nekoliko mogućih objašnjenja, ali da studija ne dokazuje da sam ADHD izaziva gastrointestinalne probleme.

Jedno od mogućih objašnjenja odnosi se na ponašanje. Emocionalna disregulacija i povećana osetljivost na stres, koji se povezuju sa ADHD-om, mogu uticati na osetljivost creva i doprineti funkcionalnom bolu u stomaku. Neredovni obroci, preskakanje obroka i prejedanje takođe mogu uticati na simptome kao što su loše varenje, nadimanje, zatvor i bol u stomaku.

Ulogu bi mogla da imaju i senzorna osetljivost u vezi sa hranom. Osobe sa ADHD-om mogu drugačije da reaguju na teksturu i miris hrane, što potencijalno može dovesti do izbirljive ishrane sa manje vlakana i uticati na pražnjenje creva.

Naučnici ukazuju i na razlike u interocepciji, odnosno sposobnosti prepoznavanja unutrašnjih telesnih signala, kao na još jedan mogući faktor. Slabija svest o potrebi za pražnjenjem creva mogla bi da doprinese zatvoru ili enkoprezi.

I lekovi bi mogli da budu jedan od faktora. Poznato je da stimulansi poput metilfenidata mogu da izazovu neželjena dejstva, uključujući smanjen apetit, bol u stomaku, mučninu i zatvor. Poremećaji spavanja, koji su česti kod osoba sa ADHD-om, takođe mogu uticati na pokretljivost i osetljivost gastrointestinalnog sistema.

VEZA IZMEĐU CREVA I MOZGA

Istraživači kao mogući biološki mehanizam izdvajaju i mikrobiom creva.

Prethodna istraživanja pokazala su razlike u sastavu crevnih mikroorganizama između odraslih osoba sa ADHD-om i neurotipičnih ispitanika. Druga istraživanja povezala su promene u crevnom mikrobiomu sa gastrointestinalnim simptomima.

Jedna od hipoteza je da bi ove razlike mogle da utiču na zapaljenje i komunikaciju između creva i mozga. Svoju ulogu mogli bi da imaju i genetski faktori.

-Još ne možemo da kažemo da ADHD izaziva ove probleme sa crevima, niti šta tačno stoji iza ove povezanosti, ali je obrazac dovoljno izražen da zaslužuje pažnju, napominje se, a prenosi Juronjuz.

(rt.rs)

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