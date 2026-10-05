Željko Obradović ponovo pred Grobarima: Oglasio se Partizan

Iz Humske su najavili početak prodaje ulaznica za okršaj sa Panatinaikosom u okviru petog kola Evrolige.

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KK Partizan objavio je detalje prodaje dnevnih ulaznica za evroligaški duel sa Panatinaikosom, koji će biti odigran 13. oktobra od 20.30 u Beogradskoj areni.

Prioritetna prodaja počinje u utorak, 6. oktobra, u 15.00 i trajaće 48 sati. Pravo kupovine u tom periodu imaju isključivo članovi KK Partizan sa plaćenom članarinom za sezonu 2026/27, a ulaznice se kupuju putem korisničkih profila.

Od četvrtka, 8. oktobra, u 15.00 preostale karte biće puštene u slobodnu prodaju putem linka na zvaničnom sajtu Partizana.

Za one koji ne obezbede ulaznicu ranije, na dan utakmice od 14.00 na južnoj blagajni Beogradske arene biće organizovana podela preostalih NFC kartica, a na istom mestu biće moguća i neposredna kupovina preostalih dnevnih ulaznica.

Duel petog kola Evrolige biće posebno zanimljiv zbog povratka Željka Obradovića u Arenu pred navijače crno-belih. Nekadašnji trener Partizana sada će biti na klupi Panatinaikosa, dok će domaći tim predvoditi Đoan Penjaroja.