Željko Obradović ponovo pred Grobarima: Oglasio se Partizan
Iz Humske su najavili početak prodaje ulaznica za okršaj sa Panatinaikosom u okviru petog kola Evrolige.
KK Partizan objavio je detalje prodaje dnevnih ulaznica za evroligaški duel sa Panatinaikosom, koji će biti odigran 13. oktobra od 20.30 u Beogradskoj areni.
Prioritetna prodaja počinje u utorak, 6. oktobra, u 15.00 i trajaće 48 sati. Pravo kupovine u tom periodu imaju isključivo članovi KK Partizan sa plaćenom članarinom za sezonu 2026/27, a ulaznice se kupuju putem korisničkih profila.
Od četvrtka, 8. oktobra, u 15.00 preostale karte biće puštene u slobodnu prodaju putem linka na zvaničnom sajtu Partizana.
Za one koji ne obezbede ulaznicu ranije, na dan utakmice od 14.00 na južnoj blagajni Beogradske arene biće organizovana podela preostalih NFC kartica, a na istom mestu biće moguća i neposredna kupovina preostalih dnevnih ulaznica.
Duel petog kola Evrolige biće posebno zanimljiv zbog povratka Željka Obradovića u Arenu pred navijače crno-belih. Nekadašnji trener Partizana sada će biti na klupi Panatinaikosa, dok će domaći tim predvoditi Đoan Penjaroja.
Preporučujemo
SRBIJA BEZ SELEKTORA NA NEMCE! Paunović suspendovan, hitno se oglasio FSS
05. 10. 2026. u 18:28
Velike vesti za Paunovića i Srbiju: Vratio se veoma važan igrač
05. 10. 2026. u 18:12
Hitna odluka UEFA! Srbija ne može da igra protiv ovog rivala
05. 10. 2026. u 12:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Italijani veliki favoriti protiv oslabljenih Turaka kojima preti nova katastrofa
Italija i Turska sastaju se u ponedeljak uveče u Bolonji, u okviru Lige nacija, a obe selekcije u ovaj duel ulaze sa različitim ciljevima. "Azuri" žele da nastave borbu za vrh grupe, dok Turke očekuje težak zadatak u pokušaju da izbegnu ispadanje iz Lige A.
05. 10. 2026. u 12:32
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)