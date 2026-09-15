UBIJEN 40 DANA POSLE OČEVE SMRTI: Jeziv zločin kod Ivanjice, čaura nađena pored kreveta sa telom, uhapšen osumnjičeni

U SELU Opaljenik kod Ivanjice, u svojoj rodnoj kući, u utorak ujutru pronađeno je beživotno telo Mila Petrovića (41). Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, najverovatnije se radi o hladnokrvnom ubistvu, a pored tela zatečenog u krevetu pronađena je čaura od pištolja.

Foto Priv arhiva

Petrović je živeo sam u porodičnom domaćinstvu – majka mu je preminula ranije, dok mu je otac umro pre svega 40 dana, a dve sestre, koje su udate, žive sa svojim porodicama, jedna u neposrednoj blizini rodne kuće.

Prema prvim saznanjima, Mile je u ponedeljak uveče boravio u lokalnoj seoskoj kafani, odakle se kući vratio oko ponoći. Sumnja se da ga je ubica sačekao unutar objekta i pucao mu direktno u glavu, nakon čega se dao u bekstvo. S obzirom na to da je žrtva pogođena u glavu, iz izvora bliskih istrazi navodi se da je namera počinioca bila jasna – da ga liši života, a ne da ga rani.

Iako su se u Ivanjici i okolini ubrzo pojavile spekulacije da je reč o samoubistvu, meštani i Petrovićevi poznanici to oštro isključuju. Ističu da Mile nikada nije posedovao vatreno oružje niti je bio čovek skloni takvom činu.

Petrović je u Opaljeniku bio poznat kao pošten, vredan i dobrostojeći domaćin. Posedovao je sopstvenu poljoprivrednu mehanizaciju, traktore i bavio se poljoprivredom, zbog čega komšije ne isključuju mogućnost da je motiv ovog zločina bio novac. za sada nije poznato da li je iz kuće ubica odneo novac ili nekakvu drugu vrednost.

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo KAKO prenose elektronsi mediji, u Arilju je pronađen i uhapšen osumnjičeni za ubistvo. Za sada se još ne zna motiv ubistva, ali navodnoi se po selu priča da je reč o nesporazumu vezanom za maline".

– Mile je bio divan čovek, bez ijedne mrlje u životu. Nikada ni sa kim nije pravio probleme niti ulazio u sukobe – kažu šokirane komšije.

Prema nezvaničnim informacijama, policija je, navodno, već na tragu osobi koja se sumnjiči za ovaj zločin. Meštani navode da je tokom ponedeljka u selu viđena osoba koja ne živi u ovom kraju, a koja im je od ranije poznata, što bi mogao biti ključni trag za inspektore koji rade na rasvetljavanju svih okolnosti ove tragedije.

Ispred doma Petrovića u utorak okupili su se brojni rođaci i komšije, nemi od šoka i u potpunoj neverici zbog tragedije koja je zadesila njihov kraj. Selom su odjekivali potresni krici njegove sestre koja je neutešno kukala za stradalim bratom, dok su meštani u tišini posmatrali uviđaj.