ODLUKA DO KRAJA SEPTEMBRA: Suđenje za ubistvo Danke Ilić uskoro u Negotinu
Suđenje za ubistvo Danke Ilić uskoro bi trebalo da počne pred Višim sudom u Negotinu, a do kraja septembra trebalo bi da bude poznato kada će biti održano pripremno ročište i određen datum glavnog pretresa. Predmet je obiman, a postupajući sudija trenutno se detaljno upoznaje sa spisima predmeta, potvrdila je za „Novosti“ predsednica Višeg suda u Negotinu Dragica Singurilović.
Suđenje za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić uskoro bi trebalo da počne pred Višim sudom u Negotinu. Do kraja septembra trebalo bi da bude poznat termin pripremnog ročišta, na kojem će biti određen i datum početka glavnog pretresa.
Predsednica Višeg suda u Negotinu Dragica Singurilović kaže da je predmet obiman i da se postupajući sudija detaljno upoznaje sa spisima predmeta.
- Do kraja septembra trebalo bi da bude poznato kada će tačno biti održano pripremno ročište u postupku koji se vodi povodom ubistva Danke Ilić. Reč je o obimnom predmetu i velikoj količini dokumentacije, zbog čega se postupajući sudija detaljno upoznaje sa celokupnim predmetom i svim činjenicama važnim za njegovo dalje vođenje - kaže za „Novosti“ Dragica Singurilović.
Predmet je iz Višeg suda u Zaječaru premešten u Viši sud u Negotinu odlukom Apelacionog suda u Nišu. Razlog za izmeštanje postupka bila je činjenica da su sudije Višeg suda u Zaječaru ranije postupale u ovom predmetu, zbog čega nisu mogle da nastave postupanje.
Za ubistvo Danke Ilić optuženi su Dejan Dragijević i Srđan Janković, protiv kojih je Više javno tužilaštvo u Zaječaru podiglo optužnicu. Ovo je treća optužnica koju je Više javno tužilaštvo u Zaječaru podiglo u ovom slučaju. Prethodne dve Apelacioni sud u Nišu je ukinuo nakon razmatranja žalbi odbrane, a posle drugog ukidanja naložena je dopuna istrage i odlučeno da o potvrđivanju nove optužnice odlučuje Viši sud u Negotinu, umesto suda u Zaječaru. Viši sud u Negotinu je tu optužnicu potvrdio krajem marta ove godine.
Sada se očekuje zakazivanje pripremnog ročišta, nakon čega će biti poznat i datum početka glavnog pretresa u Negotinu.
-Na tom ročištu biće poznato i kada će biti zakazan glavni pretres, odnosno kada će početi izvođenje dokaza pred sudom - dodaje Dragica Singurilović.
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