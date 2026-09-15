ŠAPČANIN POKUŠAO DA PRENESE 40.000 EVRA: Evo gde je skrivao novac

U NASTAVKU akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije, uhapsili su B. N. (1996) iz okoline Šapca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.

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On je, kako se sumnja, na Graničnom prelazu Badovinci, izbegavajući mere carinskog nadzora, iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu pokušao da prenese 40.000 evra koje je skrivao u automobilu kojim je upravljao, iako je znao da novac potiče iz kriminalne delatnosti.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.