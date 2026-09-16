Svet

PANIKA ZBOG IRANSKIH DRONOVA I RAKETA: Stiglo dramatično upozorenje iz ambasade, američki građani na meti!

T.J.

16. 09. 2026. u 08:19

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AMBASADA Sjedinjenih Američkih Država u Saudijskoj Arabiji izdala je savet američkim građanima da "ponovo razmotre putovanje" u Saudijsku Arabiju, zbog rizika da američke ustanove i građani butu meta iranskih dronova i raketa, kao i terorizma.

ПАНИКА ЗБОГ ИРАНСКИХ ДРОНОВА И РАКЕТА: Стигло драматично упозорење из амбасаде, амерички грађани на мети!

Foto: NB/DeptComm/Alamy/Profimedia

- Ponovo razmotrite putovanje u Saudijsku Arabiju zbog rizika od gađanja američkih interesa iranskim dronima i raketama, oružanih sukoba, terorizma, zabrana izlaska i lokalnih zakona u vezi sa aktivnostima na društvenim mrežama. Neka područja imaju povećan rizik - navodi se u upozorenju koje je objavljeno na internet stranici ambasade.

U saopštenju se američki građani upozoravaju da ne putuju do jemenske granice zbog pretnje od terorizma.

Militantna grupa Huti iz Jemena, koju podržava Iran, izvršila je poslednjih nekoliko dana više napada na susednu Saudijsku Arabiju, koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena i njene vojne snage.

Prethodno su Huti od snaga vladine koalicije Jemena zauzela nekoliko gradova na obali Crvenog mora, uz moreuz Bab el Mandeb, koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv.

(Tanjug)

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