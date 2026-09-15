LOKALIZOVAN POŽAR U DELIBLATSKOJ PEŠČARI: Vatrogasci obuzdali vatrenu stihiju posle mesec i po dana

PRIPADNICI Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali požar koji je 2. avgusta izbio u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari, saopštio je MUP.

Foto: E.Veverica

-Nakon skoro mesec i po dana, vatrogasci-spasioci, zajedno sa pilotima Helikopterske jedinice, pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalim angažovanim snagama uspeli su da lokalizuju požar u Deliblatskoj peščari. Napominjem da u ovoj intervenciji nismo imali nastradalih ljudi što je nama uvek prioritet, saopštilo je MUP i istakao da je u ovoj intervenciji učestvovalo više od 10.000 vatrogasaca-spasilaca i pripadnika ostalih službi.

On je ukazao i da je zbog izuzetno teških uslova na terenu i složenosti situacije gašenje bilo otežano, ali da su pripadnici Sektora za vanredne situacije, zajedno sa ostalim angažovanim službama, uspeli da lokalizuju vatrenu stihiju.

-Efikasnom intervencijom nadležnih službi od vatre su odbranjena sva naseljena mesta na teritoriji Deliblatske peščare koja su u nekom trenutku bila ugrožena. Napominjem da nijedna kuća nije izgorela na šta sam posebno ponosan", navedeno je u MUP.

Ministarsvo je saopštilo i da će snage na terenu biti redukovane u skladu sa situacijom, uz nastavak dežurstva i obilazak opožarene površine.

-Pored vatrogasaca-spasilaca, pilota Helikopterske jedinice, dobrovoljnih vatrogasnih društav,a u intervenciji su učestvovali pripadnici Vojske Srbije, zaposleni u Javnim preduzećima 'Vojvodinašume', 'Srbijavoda', ekipe 'Elektrodistribucije Srbije'. Takođe, velika zahvalnost ide međunarodno vatrogasno-spasilačkim timovima iz Rumunije, Češke, Slovačke, Nemačke, Mađarske i Ruske Federacije", saopštilo je ministarstvo.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije zajedno sa svim angažovanim snagama neprekidno nastavljaju angažovanje na požarištima kako bi zaštitili živote i imovinu građana.

Tanjug

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