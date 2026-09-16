Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

Немања Пејчић

16. 09. 2026. u 08:15

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Sreda

17.30 Spartak Moskva - Fakel 1 (1.40)

18.45 Ararat-Jermenija - Sparta Prag 2 (1.68)

19.00 Lunds - Angelholm 1 (1.45)

Kvota: 3.41

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