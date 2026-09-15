Zločin

PREGAZIO POZNANIKA, PA POBEGAO VOZOM: Rasvetljeno teško ubistvo Novosađanina (77) u Novoj Pazovi

С. Костић

15. 09. 2026. u 21:28

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U ROKU od 72 sata pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije rasvetlili su mučko ubistvo starijeg Novosađanina (77), čije je telo pronađeno ispred jednog gradilišta u Novoj Pazovi.

ПРЕГАЗИО ПОЗНАНИКА, ПА ПОБЕГАО ВОЗОМ: Расветљено тешко убиство Новосађанина (77) у Новој Пазови

Foto Z. U.

Za njegovu smrt osumnjičen je Z. P. (47) iz okoline Novog Sada, kome se na teret stavlja da je 12. septembra izvršio teško ubistvo.

Na rasvetljavanju svih okolnosti ovog zločina radili su pripadnici policije u Sremskoj Mitrovici i Staroj Pazovi. Osumnjičenom Z. P. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i on će u tom roku, sa krivičnom prijavom, biti priveden u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici na saslušanje.

Sumnja se da se Z. P. sreo sa žrtvom ispred tržnog centra u Novoj Pazovi, u proteklu subotu.

Motiv ubistva

POLICIJA istražuje i razlog susreta dvojice muškaraca baš u Novoj Pazovi na mestu gde je i pronađena žrtva. Prema dostupnim informacijama, obojica su sa teritorije Novog Sada, pa je indikativno da su se sreli u blizini gradilišta, odnosno novopazovskog Tržnog centra. Istraga treba da utvrdi da li je možda reč o dugovima, iznudi i da li je stariji muškarac namamljen pa opljačkan.

- Video sam dvojicu muškaraca, od kojih je jedan bio mlađi, kako se nešto raspravljaju i svađaju u blizini gradilišta - ispričao je jedan od očevidaca. - Mislio sam da je do verbalne rasprave došlo zbog tog placa. Otišao sam, a posle sam čuo da su našli starijeg muškarca u lokvi krvi. Odmah sam posumnjao da ga je mlađi ubio.

Dosadašnjom istragom je utvrđeno, kako se sumnja, da je Z. P. posle koškanja gurnuo poznanika, a kad je ovaj pao krenuo je automobilom na njega i pregazio ga. Onda je zastao i prišao žrtvi, uzeo torbicu sa novcem i pobegao. Na obližnjoj železničkoj stanici je sačekao voz i njime otišao za Novi Sad.

- Beživotno telo su primetili građani, koji su obavestili policiju. Svi su izgledi da je muškarac pre toga udaren i ostavljen da leži, ali će pokazati obdukcija tela koje se nalazi na Institutu za sudsku medicinu u Novom Sadu - kaže naš izvor iz istrage i dodaje da se sumnja da je zločin nastao iz koristoljublja.

Vozilo korišćeno u zločinu, pokraj kog je bilo beživotno telo, ostavljeno je na gradilištu, ali se još utvrđuje da li pripada žrtvi ili osumnjičenom. Identitet ubijenog Novosađanina još nije obelodanjen, ali prema nezvaničnim saznanjima, reč je o deviznom penzioneru. 

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