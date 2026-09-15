KANABIS, HAŠIŠ, MDMA U STANU: Istraga za prodaju narkotika

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Filipa P. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je u iznajmljenom stanu u centru Beograda neovlašćeno radi prodaje držao 11 kilograma različitih vrsta narkotika.

Foto: MUP

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoje osnovi sumnje da je 10. septembra ove godine Filip P, u stanu koji je iznajmio u Hilandarskoj ulici, neovlašćeno radi prodaje držao 10.553,17 grama kanabisa, 132,03 grama MDMA, 156,07 grama hašiša, kao i supstance ketamin i psilocin u količini od 4,43 grama i 38,36 grama. Prilikom pretresa stana pronađene su i tri digitalne vagice za precizno merenje, kao i jedan špric sa smolastom materijom braon boje - navelo je VJT.