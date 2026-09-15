KANABIS, HAŠIŠ, MDMA U STANU: Istraga za prodaju narkotika
Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Filipa P. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je u iznajmljenom stanu u centru Beograda neovlašćeno radi prodaje držao 11 kilograma različitih vrsta narkotika.
Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
- Postoje osnovi sumnje da je 10. septembra ove godine Filip P, u stanu koji je iznajmio u Hilandarskoj ulici, neovlašćeno radi prodaje držao 10.553,17 grama kanabisa, 132,03 grama MDMA, 156,07 grama hašiša, kao i supstance ketamin i psilocin u količini od 4,43 grama i 38,36 grama. Prilikom pretresa stana pronađene su i tri digitalne vagice za precizno merenje, kao i jedan špric sa smolastom materijom braon boje - navelo je VJT.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)