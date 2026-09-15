Hapšenja i istraga

KANABIS, HAŠIŠ, MDMA U STANU: Istraga za prodaju narkotika

Slađana Matić

15. 09. 2026. u 16:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Filipa P. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je u iznajmljenom stanu u centru Beograda neovlašćeno radi prodaje držao 11 kilograma različitih vrsta narkotika.

КАНАБИС, ХАШИШ, МДМА У СТАНУ: Истрага за продају наркотика

Foto: MUP

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoje osnovi sumnje da je 10. septembra ove godine Filip P, u stanu koji je iznajmio u Hilandarskoj ulici, neovlašćeno radi prodaje držao 10.553,17 grama kanabisa, 132,03 grama MDMA, 156,07 grama hašiša, kao i supstance ketamin i psilocin u količini od 4,43 grama i 38,36 grama. Prilikom pretresa stana pronađene su i tri digitalne vagice za precizno merenje, kao i jedan špric sa smolastom materijom braon boje - navelo je VJT.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVADBENU PROSLAVU TRAMPOVOG SINA PLATIO RUSKI OLIGARH: Putin ga nedavno odlikovao, on sinu američkog lidera zakupio privatno ostrvo

SVADBENU PROSLAVU TRAMPOVOG SINA PLATIO RUSKI OLIGARH: Putin ga nedavno odlikovao, on sinu američkog lidera zakupio privatno ostrvo