SRBI PLJAČKALI U OKOLINI ZAGREBA: Operisali samoposluge i benzinske pumpe - Šteta preko 20.000 evra

DVOJICA državljana Srbije koji su tokom leta operisali po samoposlugama i benzinskim pumpama oko Zagreba, oštetivši ih pritom za više od 20.000 evra, uhapšeni su, potvrdila je zagrebačka policija.

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- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom i 38-godišnjim državljaninom Srbije zbog sumnje da su počinili krivično delo dogovora za počinjenje krivičnog dela kao i 10 krivičnih dela teške krađe od kojih su dva ostala u pokušaju - navodi se u saopštenju policija, prensi Jutarnji list.

Prvi se na krađu odlučio policiji od ranije poznati 32-godišnjak, još u maju ove godine, kad je u noćnim satima došao do prodavnice u Dugom Selu.

Provalio je, ušao, ukrao cigarete i pobegao. Kutija cigareta mu, očito, nije bila dovoljna, jer se posle manje od dva sata kasnije vratio, ukrao još cigareta i drugih artikala i pobegao.

Zagrebačka policija izvestila je da su dvojica muškaraca dogovorili kako će do početka septembra zajedno obijati prodavnice i benzinske pumpe na području Ivanić-Grada, Dugog Sela, Vrbovca i Zaprešića. Svoj su plan sproveli u delo čak sedam puta.

Napravili veliku šetu

- U noćnim satima dolazili su do prodavnica i benzinskih pumpi na navedenim područjima i najčešće upotrebom prikladnog alata, a ređe i upotrebom fizičke snage, nasilno otvarali vrata objekata te otuđivali veće količine cigareta i raznih artikala nakon čega bi pobegli - navodi se još u saopštenju zagrebačke policije.

Materijalna šteta pričinjena ovim krivičnim delima iznosi oko 21.500 evra.

- Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni su predati pritvorskom nadzorniku, dok je poseban izveštaj dostavljen nadležnom državnom tužilaštvu.