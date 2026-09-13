Nesreće

UTOPIO SE MUŠKARAC U KRAGUJEVCU: Telo izvučeno iz Šumaričkog jezera (FOTO)

Ana Đokić

13. 09. 2026. u 12:16

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NA Šumaričkom jezeru u Kragujevcu danas je došlo do tragedije.

УТОПИО СЕ МУШКАРАЦ У КРАГУЈЕВЦУ: Тело извучено из Шумаричког језера (ФОТО)

Foto: Freepik

Kako se nezvanično saznaje, u jezeru se utopio muškarac (44).

Na terenu se nalaze pripadnici policije i vatrogasno-spasilačkih jedinica, koji pretražuju jezero, a prema poslednjim informacijama telo je pronađeno.

Dalji rad je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

(iKragujevac)

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