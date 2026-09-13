POLNO UZNEMIRAVAO ADVOKATICU! Uhapšen muškarac, policija otkrila još dve žrtve
MUŠKARAC (35) uhapšen je zbog sumnje da je na teritoriji opštine Stari grad u Beogradu izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje, kao i dva krivična dela polnog uznemiravanja.
Slučaj je prijavljen nakon što je, kako se sumnja, 5. septembra u Dečanskoj ulici napao advokaticu.
Tokom istrage utvrđeno je da se sumnja da je osumnjičeni napao još dve žene, J. R. (22) i J. V. (35).
Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Za ovaj slučaj nadležno je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: MANIJAK NA CERAKU uznemiravao devojčicu pored lifta
Preporučujemo
DVA PADA SA VISINE TOKOM NOĆI: Žena teško povređena, muškarac izgubio život
13. 09. 2026. u 08:52
ZAPLENjENO 20 BOMBI I ARSENAL ORUŽJA: U akciji policije priveden osumnjičeni
10. 09. 2026. u 19:42
DRAMA U NIŠU: Autobus oborio ženu na pešačkom prelazu
10. 09. 2026. u 18:01
PUCNjAVA U ZEMUNU: Napadač u bekstvu
13. 09. 2026. u 08:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)