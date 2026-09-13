Hapšenja i istraga

POLNO UZNEMIRAVAO ADVOKATICU! Uhapšen muškarac, policija otkrila još dve žrtve

T.J.

13. 09. 2026. u 11:24

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MUŠKARAC (35) uhapšen je zbog sumnje da je na teritoriji opštine Stari grad u Beogradu izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje, kao i dva krivična dela polnog uznemiravanja.

ПОЛНО УЗНЕМИРАВАО АДВОКАТИЦУ! Ухапшен мушкарац, полиција открила још две жртве

Foto: Novosti/MUP

Slučaj je prijavljen nakon što je, kako se sumnja, 5. septembra u Dečanskoj ulici napao advokaticu.

Tokom istrage utvrđeno je da se sumnja da je osumnjičeni napao još dve žene, J. R. (22) i J. V. (35).

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Za ovaj slučaj nadležno je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf)

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