Hapšenja i istraga

GUZIJAN PUCAO POZNANIKU U GRUDI PA POZVAO POLICIJU: Isplivali novi detalju krvavog obračuna u Zemunu

Ana Đokić

13. 09. 2026. u 10:46

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SLUČAJ krvave pucnjave koja se sinoć dogodila u Zemunu dobio je dramatičan veleobrt, a poznati su i identiteti aktera ovog incidenta.

ГУЗИЈАН ПУЦАО ПОЗНАНИКУ У ГРУДИ ПА ПОЗВАО ПОЛИЦИЈУ: Испливали нови детаљу крвавог обрачуна у Земуну

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Prema nezvaničnim informacijama, na ulici u Zemunu ranjen je Branko B. (46), državljanin Bosne i Hercegovine. Ubrzo nakon incidenta, policiji se telefonom javio Petar Guzijan (39) i potvrdio da je upravo on ispalio hitac koji je pogodio njegovog poznanika u grudi. Prema navodima osumnjičenog, do ranjavanja je došlo sasvim slučajno.

Ipak, uprkos pozivu i iznošenju sopstvene verzije događaja, nema informacije da se Guzijan fizički predao policiji. Pripadnici MUP-a i dalje intenzivno rade na njegovom lociranju i privođenju.

Podsećamo, ranjeni Branko B. je sinoć sa teškom prostrelnom ranom u predelu grudi hitno prevezen u KBC „Zemun”. Zahvaljujući brzoj intervenciji lekarskog tima, on je operisan i u stabilnom je stanju.

Istraga je u toku.

(Telegraf.rs)

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