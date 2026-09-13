Nesreće

POGINUO RADNIK NA NOVOM BEOGRADU: Pao sa visine od 10 metara

Ana Đokić

13. 09. 2026. u 13:24

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GRAĐEVINSKI radnik poginuo je na Novom Beogradu nakon pada sa objekta u izgradnji, saznaje Tanjug.

ПОГИНУО РАДНИК НА НОВОМ БЕОГРАДУ: Пао са висине од 10 метара

Foto: A. Ilić

Reč je o gradilištu u ulici Španskih boraca.

Radnik je pao sinoć oko 20.40 časova sa visione od oko 10 metara.

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