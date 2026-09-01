Zločin

VATRA PROGUTALA DESET AUTOMOBILA NA NOVOM BEOGRADU: Piroman doneo kofu goriva i sve zapalio

В.Н.

01. 09. 2026. u 11:35

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U požaru koji je izbio oko 3 sati posle ponoći u ulici Julija Gagarina na Novom Beogradu oštećeno je ukupno deset vozila, od kojih su pojedini potpuno izgoreli.

ВАТРА ПРОГУТАЛА ДЕСЕТ АУТОМОБИЛА НА НОВОМ БЕОГРАДУ: Пироман донео кофу горива и све запалио

Foto: Credit: Marko Beric / Alamy / Profimedia

Građani su rano jutros zatekli potpuno uništene automobile, a stanari tvrde da sumnjaju na piromana koji žive u njihovom naselju koji je, prema njihovim rečima, ovog puta doneo kofu sa gorivom kako bi namerno zapalio parkirana vozila, piše Blic.

Vatrogasne ekipe su brzo stigle na teren kako bi lokalizovali požar i tako sprečili dalje širenje na vozila u blizini.

Na licu mesta je obavljen uviđaj, a nadležni organi intenzivno rade na utvrđivanju svih okolnosti i pronalaženju odgovornog lica.

Tačan uzrok požara i procena štete biće poznati nakon završetka veštačenja.

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