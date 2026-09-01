PUTIN NAKON SASTANKA SA PEZEŠKIJANOM: "Stabilan razvoj rusko-iranskih odnosa u svim oblastima"
ODNOSI između Rusije i Irana se stalno razvijaju u svim oblastima, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin tokom sastanka sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima i iransko-američkom sukobu na marginama samita ŠOS-a u Biškeku.
- Kao što znate, koristimo svaku priliku da se sastanemo, komuniciramo i konsultujemo. Rusko-iranski prijateljski odnosi se stalno razvijaju u svim oblastima, u skladu sa slovom i duhom Sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu - rekao je ruski predsednik, prenosi TASS.
Istovremeno, Putin je govorio o pokušajima Rusije da pomogne Iranu u njegovoj teškoj situaciji, ističući da se Rusi dive hrabrosti iranskog naroda u borbi za svoje nacionalne interese.
- Rusija je solidarna sa iranskim narodom. Divimo se vašoj hrabrosti i nepokolebljivosti u borbi za vaše nacionalne interese - rekao je Putin na sastanku sa Pezeškijanom.
Rekao je i da Moskva pokušava da podrži Iran u njegovoj teškoj situaciji snabdevajući ga neophodnom robom, prenosi agencija RIA Novosti.
Ruski lider je u ponedeljak stigao u Kirgistan kako bi prisustvovao samitu ŠOS-a, a tokom događaja održao je niz bilateralnih sastanaka, uključujući i sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom.
Pezeškijan je zahvalio Putinu na stavu Moskve kad je reč o ratu u Iranu i sankcijama s tim u vezi. Pezeškijan je istakao da Moskva i Teheran, zajedno, mogu da se odupru "američkom unilateralizmu".
Na sastanku sa Putinom, Pezeškijan je izrazio uverenje da će Teheran odneti pobedu nad SAD u tekućem ratu.
- Ovde smo da se borimo upravo protiv ovog unilateralizma. I podržavamo stav koji imamo o suprotstavljanju upravo tom unilateralizmu. I slažemo se sa vama po ovom pitanju. I želimo da prevaziđemo ovaj unilateralizam. Uveren sam da ćemo pobediti -rekao je Pezeškijan tokom sastanka, prenosi agencija RIA Novosti.
Rekao je i da će se Teheran vratiti memorandumu o prekidu vatre sa Vašingtonom čim to učine SAD.
Preporučujemo
PEZEŠKIJAN I PUTIN NA SASTANKU: Oglasilo se iransko predsedništvo nakon razgovora lidera
01. 09. 2026. u 14:41
VELIKI SUSRET PUTINA I PEZEŠKIJANA SVE BLIŽI: Iran otkrio šta se sprema u oktobru
26. 08. 2026. u 20:49
VAŠINGTON MENjA KURS PREMA MOSKVI: Rusija na samitu G20, Evropa negoduje
01. 09. 2026. u 12:47
RUSI SILOVITO NAPREDUJU: Zauzeli još dva mesta u Zaporoškoj oblasti
01. 09. 2026. u 14:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu
NA TRAFOSTANICI na jugu Brandenburga došlo je do ozbiljnog incidenta.
01. 09. 2026. u 14:07
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)