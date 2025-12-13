"TO NEĆE DA SE PROMENI..." Žarko Paspalj otkrio da li Ocokoljić ostaje na klupi Partizana
SPORTSKI direktor Partizana Žarko Paspalj govorio je o gorućoj temi među crno-belim navijačima.
Partizan je uspeo da slavi protiv Crvene zvezde nakon velikog preokreta rezultatom 79:76.
Do treće pobede na klupi crno-belih u nizu predvodio je Mirko Ocokoljić koji je preuzeo dirigentsku "palicu" od Željka Obradovića.
Zbog toga se sve češće postavlja pitanje da li bi Ocokoljić trebalo da status "privremenog" promeni u "stalni" trener Partizana... O tome je govorio i sportski direktor kluba Žarko Paspalj.
- On će uvek biti tu, u ovoj ili nekoj drugoj ulozi. Mirko je jedan od najboljih asistenata u Partizanu već godinama, on i Aca Matović... To neće da se promeni, ovo sve ostalo... - počeo je priču Paspalj i ostao tajanstven, a zatim je dobio pitanje i o novom treneru:
- To ćemo da vidimo. U poređenju sa onim pre 7 dana, ovo je Partizan, ovo su navijači. Ovo smo naučili da gledamo četiri godine poslednje, nema veze ni sa Željkom ni sa čim. Zato su navijači platili karte.
Dotakao se Paspalj i same utakmice.
- Moram priznati da nije bilo neinteresantno, ne bih voleo opet, ali treća zaredom i to u derbiju gde je u jednom momentu izgledalo kao da gubimo. Momci su pokazali karakter da se vrate i da u najtežim momentima odigraju najbolje. Još samo da im objasnimo koliko potencijala imaju. Nisam srećan, nego super, super - dodao je on, a onda je otkrio i kako nema zdravstvenih problema:
- Ja sam super, što bi se reklo može ovako, nastavićemo.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
VUKČEVIĆ BRILjIRAO U DRAMI VAŠINGTONA: O igri Donovana Mičela će se govoriti!
13. 12. 2025. u 08:07
NIKOLA JOKIĆ POKORIO NBA LIGU: Srbinu (bukvalno) svi gledaju u leđa
13. 12. 2025. u 09:39
TEŽAK ŠAMAR ZA RUSIJU: Ovome se niko nije nadao
13. 12. 2025. u 08:26
KRIZA NA "STAMFORD BRIDžU": Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige
Posle bolnog poraza u Bergamu i serije skromnih rezultata u Premijer ligi, Čelsi se vraća na „Stamford bridž“ sa jasnim ciljem, prekinuti loš niz i održati korak sa ekipama iz vrha. Međutim, protivnik koji dolazi u London je trenutno jedan od najneprijatnijih u prvenstvu, Everton Dejvida Mojesa koji na krilima četiri pobede u poslednjih pet kola dolazi u prestonicu.
13. 12. 2025. u 07:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)