"TO NEĆE DA SE PROMENI..." Žarko Paspalj otkrio da li Ocokoljić ostaje na klupi Partizana

SPORTSKI direktor Partizana Žarko Paspalj govorio je o gorućoj temi među crno-belim navijačima.

FOTO: N. Skenderija

Partizan je uspeo da slavi protiv Crvene zvezde nakon velikog preokreta rezultatom 79:76.

Do treće pobede na klupi crno-belih u nizu predvodio je Mirko Ocokoljić koji je preuzeo dirigentsku "palicu" od Željka Obradovića.

Zbog toga se sve češće postavlja pitanje da li bi Ocokoljić trebalo da status "privremenog" promeni u "stalni" trener Partizana... O tome je govorio i sportski direktor kluba Žarko Paspalj.

- On će uvek biti tu, u ovoj ili nekoj drugoj ulozi. Mirko je jedan od najboljih asistenata u Partizanu već godinama, on i Aca Matović... To neće da se promeni, ovo sve ostalo... - počeo je priču Paspalj i ostao tajanstven, a zatim je dobio pitanje i o novom treneru:

- To ćemo da vidimo. U poređenju sa onim pre 7 dana, ovo je Partizan, ovo su navijači. Ovo smo naučili da gledamo četiri godine poslednje, nema veze ni sa Željkom ni sa čim. Zato su navijači platili karte.

Dotakao se Paspalj i same utakmice.

- Moram priznati da nije bilo neinteresantno, ne bih voleo opet, ali treća zaredom i to u derbiju gde je u jednom momentu izgledalo kao da gubimo. Momci su pokazali karakter da se vrate i da u najtežim momentima odigraju najbolje. Još samo da im objasnimo koliko potencijala imaju. Nisam srećan, nego super, super - dodao je on, a onda je otkrio i kako nema zdravstvenih problema:

- Ja sam super, što bi se reklo može ovako, nastavićemo.

