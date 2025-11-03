Zločin

UŽAS U BEORGADU: Maloletnik pretučen metalnim šipkama

Новости онлине

03. 11. 2025. u 17:23

U SUBOTU uveče na beogradskom naselju Voždovcu dogodio se incident u kojem je povređen maloletnik, M. D. (15).

УЖАС У БЕОРГАДУ: Малолетник претучен металним шипкама

Foto: N. Karlić

Napad se odigrao u Kumodraškoj ulici, u parku ispred Osnovne škole "Veselin Masleša", gde se M. D. nalazio u društvu svojih drugova.

Prema našim informacijama, grupi maloletnika je prišlo nekoliko nepoznatih lica. Tokom sukoba, jedno od tih lica je M. D. zadalo udarac metalnom šipkom u predelu glave.

Povređeni dečak je odmah transportovan u Urgentni centar radi pružanja lekarske pomoći. Nakon pregleda, dežurni lekari su konstatovali da je M. D. zadobio lake telesne povrede.

Nakon prijave incidenta, policija je pokrenula istragu. Identitet napadača za sada nije poznat, a nadležni organi intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja i pronalaženju odgovornih lica.

(Telegraf)

