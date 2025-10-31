OTAC UBIJENOG STEFANA FILIĆA NA VEST O HAPŠENJU PREDRAGA STOILJKOVIĆA U NEMAČKOJ: „Osećamo olakšanje i tugu, nismo čuli reč pokajanja“

-Konačno je stigla dugoočekivana vest- uhapšen je i treći učesnik u Stefanovom ubistvu, begunac za kojim je tragala Srbija i Evropa. Njegovo hapšenje predstavlja važan korak u ovom dugom procesu suđenja za ubisto mog sina, ali s obzirom na udeo u ubistvu i težinu dela koje je počinio, on je čak i nagrađen- rekao je za „Novosti“, u prvoj reakciji na hapšenje Predraga Stoiljkovića, Stefanov otac, Nenad Filić.

FOTO: Privatna arhiva

Naime, Predrag Stoiljković, osuđen pravsonažnom presudom avgusta prošle godine na dve godine i osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja kobne noći, nije se javio na izdržavanje kazne. Osnovni sud u Velikoj Plani raspisao je poternicu na teritoriji Srbije, a odnedavno je raspisana i međunarodna poternica, pa je uhapšen u Nemačkoj i čeka se njegovo izručenje državnim organima Srbije.

-Mi smo ovu vest dočekali sa mešavinom olakšanja i tuge. Odužiće on dug državi i društvu, time što će platiti zatvorom, ali ne znam da li će meni i mojoj porodici ikad moći ono bahato držanje i one podrugljivo cerekanje, ni on ni dvojica predhodno osuđenih. Jer čovek nekad uspe da preživi gubitak, ali nepravdu posle toga teško. Da sam bar nekad čuo jednu jedinu reč pokajanja, makar jedan pogled koji bi priznao bol, mali znak da u tim ljudima postoji tračak savesti, ali ne, umesto toga drski pogledi, osmesi na suđenjima od kojih se i danas ježim, kaže otac ubijenog mladića.

Podsetimo, prvookrivljeni za ubistvo Stefana Filića, Nikola Bojović je prvostepeno osuđen na 18 godina zatvora, a Mitar Pandurević na 15 godina. Međutim, Apelacioni sud je, nakon žalbi, Bojoviću kaznu smanjio na 15 godina, dok drugookrivljenom Mitru Pandureviću krivično delo preinačeno u učestvovanje u tuči, za koje je osuđen na tri godine.

Stefan Filić pretučen je, bez povoda, 2. februara 2020. godine ispred diskoteke u Velikoj Plani, dok je branio mlađeg brata od nasrtaja grupe starijih mladića. Od posledica prebijanja, preminuo je 30 sati kasnije.