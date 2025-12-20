NE SMIRUJE SE SITUACIJA U PARTIZANU: Izbila svađa između Parkera i Ocokoljića?

PARTIZAN je doživeo blamažu u Evroligi. Crno-beli su izgubili od Kaunasu od Žalgirisa sa 109:68, a situacija u klubu iz Beograda se ne smiruje.

FOTO: N. Skenderija

Kako prenosi litvanski "Basketnews", posle utakmica u svlačionici došlo je do žestoke rasprave između Džabarija Parkera i privremenog trenera Mirka Ocokoljića.

Navodi se da je Amerikanac prvo mirno stajao kraj vrata svlačionice, a zatim, evidentno sa namerom, započeo verbalni sukob sa trenerom koji mu nije ostao dužan.

Ostaje da se vidi šta će se dogoditi sa Parkerkom koji je doveden kao veliko pojačanje, no totalno je razočarao onim što pruža na terenu, ali i van njega.

Partizan naredni meč igra u ponedeljak protiv Krke, potom u petak dočekuje Makabi u Evroligi i veliko je pitanje da li će bivši igrač Barselone biti u sastavu.

