ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Predlozi iz najboljih evropskih liga
DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od istih.
Odbojka
12.30 Šlepsk - Barkom 1 (1,50)
19.00 Varta Zavjerće - Osaka Bluteon 2 (2,40)
Ukupna kvota: 6,51
