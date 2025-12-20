TIP ostali sportovi

ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Predlozi iz najboljih evropskih liga

ТИП редакција

20. 12. 2025. u 12:00

DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od istih.

Foto: Profimedia

Odbojka

12.30 Šlepsk - Barkom 1 (1,50)

18.00 Pjaćenca - Verona ukupno poena prvi set +45,5 (1,80)
19.00 Varta Zavjerće - Osaka Bluteon 2 (2,40)

Ukupna kvota: 6,51

