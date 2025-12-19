NE ZNAM GDE SU ANINA DECA: Milanka LJubičić, majka Beograđanke za čije ubistvo je osuđen Brajan Volš, za "Novosti"

NE znam gde su Anina deca. Dečaci su, kad je Brajan uhapšen smešteni u nadležnu ustanovu pri Centru za socijalni rad, tako sam čula, a to su i mediji objavljivali. Ne znam zbog čega to drže u tajnosti. Moja ćerka Aleksandra, koja živi u Kanadi, povremeno se, kad joj to dozvole, čuje sa njima video-pozivom. Jedino što znam jeste da su dobro.

Facebook/Printscreen

Ovo je za "Novosti", izjavila Milanka Ljubičić, majka Ane Volš (39), Beograđanke koju je 1. januara 2023. u porodičnom domu u gradu Kohaset u američkoj saveznoj državi Masačusets, ubio suprug Brajan (50). Njemu je juče izrečena kazna doživotnog zatvora, bez prava na uslovni otpust, nakon što je porota donela odluku da je kriv za ubistvo sa predumišljajem.

- Zaslužio je tu kaznu - navodi Milanka, odgovarajući na naše pitanje da li je, ako je ikako to moguće, zadovoljna odlukom sudije. - Međutim, sve je to uzalud. Mog deteta više nema. Jako se loše osećam, jedva govorim. Svaki dan mi je težak.

Da poslednje tri godine, Anina majka prolazi najteže trenutke u životu, potvrdila je i njena ćerka Aleksandra Dimitrijević, koja je, neposredno pre nego što će sudija Dajan Frenije saopštiti da Brajanu Volšu izriče najstrožu kaznu, pročitala u sudnici veoma emotivno pismo. Sve vreme, kroz suze je čitala ono što je sročila, kako bi sudiji, tužilaštvu, odbrani, ali i celokupnoj javnosti predstavila kako se osećaju. Između ostalog, istakla je da je njena majka u velikoj depresiji i da "svakog dana nosi teret gubitka ćerke".

Poslednja čestitka U RAZGOVORU koji smo sa gospođom Milankom vodili krajem januara 2023. godine, saznali smo da je nekoliko dana ranije dobila božićnu i novogodišnju čestitku, koju joj je ćerka poslala 19. decembra 2022. godine. Takve čestitke dobilo je još nekoliko članova njihove uže porodice. - Čestitka je sa slikama na kojima su Ana, Brajan i dečaci. Potpisali su je moja ćerka i zet. Na slikama su nasmejani, kao da je sve u najboljem redu.

- Najbolniji deo ovog gubitka je saznanje da Anina deca sada moraju da odrastaju bez majčine ruke - pročitala je Aleksandra. - Sada se suočavaju sa životnim prekretnicama, velikim i malim, gde će se njeno odsustvo bolno osećati. Činjenica da je Brajan Volš raskomadao Anino telo, a zatim bacio njene ostatke u kontejnere, onemogućila je porodici da poštuje tradicionalne običaje kada osoba umre. To je dodalo sloj duboke tuge našem gubitku. Njen život je nepravedno oduzet. Nedostaje nam više nego što se može opisati.

Sudija Dajan Frenije je pre izricanja presude obavestila sve prisutne da je u sud stigla izjava o uticaju na žrtve od Odeljenja za decu i porodicu u ime trojice sinova, ali nije saopštila šta se u njoj navodi. Pored toga je kazala da su stigla i pisma od nekoliko Aninih prijatelja, ali i pismo od majke Brajana Volša, Dajane, koja je sve vreme suđenja zdušno podržavala svog sina.

Mama, dođi sutra u Vašington ANA je 25. decembra 2022. sa majkom Milankom Ljubičić razmenila nekoliko poruka: Ana: "Ćao mama, je l' bi mogla sutra da dođeš za Vašington?" Milanka: "Kako to misliš i zašto mi to sada kažeš? Trebalo je koji dan ranije reći." Ana: "Brajan i ja se ne slažemo." Milanka: "Oko čega?" Ana: "Dece." Milanka: "Možda mogu za sedam dana. Moram i lekove da uzmem. Ne znam koliko bih ostala." Ana: "Sutra. Pliz. Na dva meseca."

- Iako sam uzela u obzir pismo Dajane Volš, jednostavno ne mogu da povežem osobu koju ona opisuje, sa čovekom koji stoji ispred mene - kazala je sudija Frenije, a zatim se obratila Brajanu. - Jasno mi je da je Ana bila svetlo u životima mnogih ljudi. Vaši postupci rasparčavanja tela vaše supruge mogu se opisati samo kao varvarski i neshvatljivi. Niste imali obzira prema doživotnoj mentalnoj šteti koju su vaši krivični postupci naneli vašoj deci, koji su tada imali dve, četiri i šest godina. Gospodine Volš, živećete sa krivicom i teretom smrti Ane Volš do kraja života.

Kako prenose američki mediji, Brajan Volš će kaznu služiti u Popravnom centru Souza Baranovski u Lankasteru, zatvoru sa maksimalnim obezbeđenjem u državi.