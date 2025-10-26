UŽAS U BEOGRADU: Muškarac oboren na pešačkom, vozač dao gas i pobegao

DRŽAVLjANIN BiH Nikola Đ. (24) koji je prošle noći izazvao tešku saobraćajnu nesreću u Novom Beogradu, kada je audijem prošao kroz crveno svetlo na raskrsnici i udario hjundai u kom su bili supružnici s detetom od 9 godina, osim na alkohol i to od 1,17 promila koliko mu je izmereno u krvi, bio je pozitivan i na narkotike, tačnije marihuanu.