UŽAS U BEOGRADU: Muškarac oboren na pešačkom, vozač dao gas i pobegao

26. 10. 2025. u 20:09

MUŠKARAC (69) prebačen je sa težim povredama u Urgentni centar nakon što je oko 17 sati oboren na pešačkom prelazu u Mladenovcu.

G.Šljivić

Vozač automobila, kako nezvanično saznaje Telegraf, nije se zaustavio nakon obaranja pešaka već je dao gas i pobegao sa mesta nesreće.

Policija trenutno svim raspoloživim snagama traga za vozačem.

(Telegraf)

