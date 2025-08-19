UZEO PIŠTOLJ, PA ZAPUCAO NA SVOJA VRATA Drama na Novom Beogradu: Muškarac hitno prebačen u bolnicu "Dr Laza Lazarević"
STANARE zgrade u Gandijevoj ulici na Novom Beogradu, u nedelju oko 22 sata, uznemirila je pucnjava!
Naime, Zoran V. (63) uzeo je očev pištolj i zapucao ka ulaznim vratima jer kako je rekao policiji "čuo čudne zvukove"! Tada je i rekao da mu se čini da je "nekoga čak i ubio"!
Metak je završio u vratima njegovog komšije, a prava je sreća da nikoga nije povredio.
Kako se saznaje, policija je oduzela Zoranu pištolj i privela. Po nalogu tužilaštva on je prebačen u bolnicu "Dr Laza Lazarević".
Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
- Muškarac je policiji tvrdio da je čuo neke njemu nepoznate zvukove ispred stana. Kako je bio sam u njemu on se uplašio, uzeo očev pištolj i pucao ka vratima. Nakon pucnjave pozvao je policiji i sve ispričao. Čak i rekao da misli da je nekoga upucao. Srećom to se nije dogodilo- kaže naš sagovornik.
(Telegraf)
