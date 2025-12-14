NENAD DŽODIĆ: Nica u nokdaunu

* Skaut Monpeljea, o razdoru u Nantu (Francuska 1)

Foto: Profimedia

NEDELjA,

LION – AVR 1

Fudbaleri Liona, koje vodi trener Paulo Fonseka, imaju, pet bodova zaostatka za mestom koje vodi u Ligu šampiona. Cilj im je da minus istope, pobediće Avr.

OKSER – LIL 1X

Domaćin bi mogao da iznenadi favorizovani Lil.

FIKS LANS – NICA 1

Nica se nalazi u fudbalskom nokdaunu. Teren lidera nije mesto gde bi posle pet poraza u prvenstvu, mogla da se uzdigne.

STRAZBUR – LORIJEN 1

Strazbur je izgubio nekoliko mečeva, koje po prikazanoj igri nije trebalo. Verujem da će pobediti Lorijen.

MARSELj – MONAKO X

Ni jedni, ni drugi, nisu pobedili u prošlom kolu, a u Monaku je koša atmosfera, jer navijači tražu smenu uprave.