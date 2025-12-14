NENAD DŽODIĆ: Nica u nokdaunu
* Skaut Monpeljea, o razdoru u Nantu (Francuska 1)
NEDELjA,
LION – AVR 1
Fudbaleri Liona, koje vodi trener Paulo Fonseka, imaju, pet bodova zaostatka za mestom koje vodi u Ligu šampiona. Cilj im je da minus istope, pobediće Avr.
OKSER – LIL 1X
Domaćin bi mogao da iznenadi favorizovani Lil.
FIKS LANS – NICA 1
Nica se nalazi u fudbalskom nokdaunu. Teren lidera nije mesto gde bi posle pet poraza u prvenstvu, mogla da se uzdigne.
STRAZBUR – LORIJEN 1
Strazbur je izgubio nekoliko mečeva, koje po prikazanoj igri nije trebalo. Verujem da će pobediti Lorijen.
MARSELj – MONAKO X
Ni jedni, ni drugi, nisu pobedili u prošlom kolu, a u Monaku je koša atmosfera, jer navijači tražu smenu uprave.
