ZBOG OVOGA ĆE GA "GROBARI" JOŠ VIŠE VOLETI: Isak Bonga derbi igrao povređen
Isplivala je informacija da je centar Partizana Isak Bonga igrao protiv Crvene zvezde uprkos povredi, a sjajan je Nemac bio u pobedi svog tima 79:76.
Upravo je Bonga bio jedan od ključnih igrača u pobedi crno-belih.
On je trijumfu doprineo sa 16 poena i 11 skokova, dao je neke od ključnih koševa kada su crno-beli stizali prednost Zvezde, a u ekipu je unosio ogromnu energiju svojom borbom i skokovima.
Bonga je kako piše "Sport klub" dan uoči utakmice doživeo povredu kolena tokom jednog kontakta na treningu.
Usledila je brza reakcija lekarskog tima i radiološki pregled, a magnetna rezonanca je isključila težu povredu ligamenata, ali je potvrđeno istegnuće.
I pored toga što povreda nije bila bezazlena, Bonga je jasno stavio do znanja da želi da bude na raspolaganju ekipi u najvažnijem meču.
Sada ostaje da se vidi kakve će biti posledice, ali potez koji je povukao mu svakako još više učvrstiti status najvećeg ljubimca među navijačima.
