3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA NEDELjU
14.30 Ajaks - Fejenord UG 3+ (1,50)
19.30 Verder Bremen - Štutgart UG 3+ (1,53)
20.45 Marselj - Monako UG 3+ (1,50)
Ukupna kvota: 5,68
