UŽAS U BEOGRADU: Ušetao u policijsku stanicu sa ljudskim kostima u kesi
MUŠKARAC Z. G. (60) oskrnavio je, kako se sumnja dedin grob i izvadio kosti, koje je poneo sa sobom.
Kako se nezvanično saznaje, pre nekoliko dana dogodio se bizaran slučaj, kada je muškarac Z.G. odneo u jednu policijsku stanicu ljudske kosti.
- Kosti je nosio u papirnoj kesi u kojoj je bila lobanja i još neke kosti. Navodno ih je policiji odneo da nastave istraživanje koje je on započeo - rekao je sagovornik upoznat sa slučajem.
Prema njegovim rečima čovek je navodno objasnio da je kosti našao u Jagodini i da ih je poneo sa sobom.
- Istragom koja je pokrenuta došlo se do saznanja da je Z.G. u Jagodini protiv njega pre skoro 10 godina podneta prijava zbog sumnje da je oskrnavio dedin grob. Navodno to je uradio jer sumnjao da mu je neko zamenio dedine kosti - rekao je sagovornik.
Posmrtni ostaci prevezeni su na Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdilo čiji su.
O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo koje će dalje preduzeti mere protiv Z.G.
