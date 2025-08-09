Zločin

UŽAS U BEOGRADU: Ušetao u policijsku stanicu sa ljudskim kostima u kesi

Новости онлине

09. 08. 2025. u 09:21

MUŠKARAC Z. G. (60) oskrnavio je, kako se sumnja dedin grob i izvadio kosti, koje je poneo sa sobom.

Foto: Novosti

Kako se nezvanično saznaje, pre nekoliko dana dogodio se bizaran slučaj, kada je muškarac Z.G. odneo u jednu policijsku stanicu ljudske kosti.

- Kosti je nosio u papirnoj kesi u kojoj je bila lobanja i još neke kosti. Navodno ih je policiji odneo da nastave istraživanje koje je on započeo - rekao je sagovornik upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima čovek je navodno objasnio da je kosti našao u Jagodini i da ih je poneo sa sobom.

- Istragom koja je pokrenuta došlo se do saznanja da je Z.G. u Jagodini protiv njega pre skoro 10 godina podneta prijava zbog sumnje da je oskrnavio dedin grob. Navodno to je uradio jer sumnjao da mu je neko zamenio dedine kosti - rekao je sagovornik.

Posmrtni ostaci prevezeni su na Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdilo čiji su.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo koje će dalje preduzeti mere protiv Z.G.

