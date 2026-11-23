SAD, Meksiko, Kostarika i Jamajka domaćini SP 2031. godine
FIFA saopštila
Sjedinjene Američke Države, Meksiko, Kostarika i Jamajka biće domaćini Svetskog prvenstva za fudbalerke 2031. godine, dok će 2035. planetarnu smotru organizovati Engleska, Škotska, Vels i Severna Irska, saopštila je danas Svetska fudbalska federacija (FIFA).
Svetsko prvenstvo u Brazilu sledeće godine biće drugo i poslednje sa 32 selekcije, od 2031. pa nadalje na Mondijalu će igrati po 48 reprezentacija, podeljenih u 12 grupa sa po četiri ekipe, takođe je danas odlučila FIFA.
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