FIFA saopštila

FOTO: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Sjedinjene Američke Države, Meksiko, Kostarika i Jamajka biće domaćini Svetskog prvenstva za fudbalerke 2031. godine, dok će 2035. planetarnu smotru organizovati Engleska, Škotska, Vels i Severna Irska, saopštila je danas Svetska fudbalska federacija (FIFA).

Svetsko prvenstvo u Brazilu sledeće godine biće drugo i poslednje sa 32 selekcije, od 2031. pa nadalje na Mondijalu će igrati po 48 reprezentacija, podeljenih u 12 grupa sa po četiri ekipe, takođe je danas odlučila FIFA.

