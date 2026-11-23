SPREČEN ŠVERC NA VATINU: Krijumčario više od tri hiljade "snusa"
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu protiv S. H. (47) iz Bele Crkve, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Policijski službenici granične policije na Graničnom prelazu Vatin, zajedno sa službenicima carine, prilikom granične kontrole kombi vozila kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli su oko 3.360 kutija bezdimnog duvanskog proizvoda snus bez dokumentacije o poreklu, ukupne vrednosti 3.424.623 dinara.
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