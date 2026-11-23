PRED Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu danas su saslušani D. M. (28) i T. J. (37), osumnjičeni da su 18. novembra u večernjim satima u Krunskoj ulici, po prethodnom dogovoru, namerno izazvali požar na kući, usled čega je nastupila imovinska šteta velikih razmera.

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Kako je tada objavljeno, reč je o objektu u kojem se nekada nalazilo sedište Demokratske stranke, a koji trenutno koristi jedna firma. Osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

Kako je saopšteno iz Prvog tužilaštva, imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni boravkom na slobodi ometao krivični postupak uticajem na svedoke, kao i da bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo koje mu je stavljeno na teret u odnosu na T. J. predloženo je određivanje pritvora. Prema stavu tužilaštva, pored ometanja krivičnog postupka uticajem na svedoke, ponavljanja krivičnog dela, postoje i okolnosti koje ukazuju da bi se okrivljeni boravkom na slobodi dao u bekstvo.

Tužilaštvo će u toku dokaznog postupka prikupiti dokaze i utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje, nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.



