PODMETNULI POŽAR U KRUNSKOJ: Saslušani osumnjičeni za teško delo protiv opšte sigurnosti
PRED Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu danas su saslušani D. M. (28) i T. J. (37), osumnjičeni da su 18. novembra u večernjim satima u Krunskoj ulici, po prethodnom dogovoru, namerno izazvali požar na kući, usled čega je nastupila imovinska šteta velikih razmera.
Kako je tada objavljeno, reč je o objektu u kojem se nekada nalazilo sedište Demokratske stranke, a koji trenutno koristi jedna firma. Osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.
Kako je saopšteno iz Prvog tužilaštva, imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni boravkom na slobodi ometao krivični postupak uticajem na svedoke, kao i da bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo koje mu je stavljeno na teret u odnosu na T. J. predloženo je određivanje pritvora. Prema stavu tužilaštva, pored ometanja krivičnog postupka uticajem na svedoke, ponavljanja krivičnog dela, postoje i okolnosti koje ukazuju da bi se okrivljeni boravkom na slobodi dao u bekstvo.
Tužilaštvo će u toku dokaznog postupka prikupiti dokaze i utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje, nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00
Komentari (0)