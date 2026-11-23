OTKRIVENO KO JE UHAPŠEN U SMEDEREVU: Sumnja se da je uvukao ženu u napuštenu kuću i silovao je
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, brzim i efikasnim radom, rasvetlili su krivično delo silovanje koje se juče dogodilo na teritoriji Smedereva i istog dana identifikovali i uhapsili R. I. (29) iz Gračanice, sa neprijavljenim prebivalištem u Smederevu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.
- Kako se sumnja, on je presreo i potom nasilno uveo žrtvu u napuštenu kuću, u koju se uselio bez znanja vlasnika, gde je izvršio krivično delo - navodi se u saopštenju Policijske uprave Smederevo.
Po nalogu višeg javnog tužioca u Smederevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
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