PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, brzim i efikasnim radom, rasvetlili su krivično delo silovanje koje se juče dogodilo na teritoriji Smedereva i istog dana identifikovali i uhapsili R. I. (29) iz Gračanice, sa neprijavljenim prebivalištem u Smederevu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

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- Kako se sumnja, on je presreo i potom nasilno uveo žrtvu u napuštenu kuću, u koju se uselio bez znanja vlasnika, gde je izvršio krivično delo - navodi se u saopštenju Policijske uprave Smederevo.

Po nalogu višeg javnog tužioca u Smederevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.