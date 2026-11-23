MERC PORUČIO: "Evropa je spremna da pregovara sa Rusijom uprkos provokacijama"
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je Evropa spremna da pregovara sa Rusijom uprkos "opasnim provokacijama" poput upada ruskih raketa u vazdušni prostor Poljske.
On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Berlinu rekao da Evropa treba da bude za pregovaračkim stolom tokom svih razgovora o rešavanju ukrajinske krize u kojima učestvuju Sjedinjene Američke Države (SAD), Ukrajina i Rusija.
Očekuje se da bi pregovori na nivou savetnika mogli da se održe uskoro u Abu Dabiju.
Rekao je da nijedna članica NATO-a nema interesa za eskalaciju u regionu Baltičkog mora nakon što je dron pogodio ruski teretni brod.
Takođe je istakao da treba ojačati spoljne granice EU i NATO.
Merc je ocenio da se danas može uvideti kakva je greška učinjena što se nije sledio američki predlog na samitu NATO 2008. godine u Bukureštu da Ukrajina bude primljena u NATO jer bi to verovatno sprečilo rat.
Ranije danas pred Parlamentarnom skupštinom NATO-a Rute je rekao da trenutno ne postoji jednoglasnost među saveznicima oko ulaska Ukrajine u NATO.
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