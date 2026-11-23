NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je Evropa spremna da pregovara sa Rusijom uprkos "opasnim provokacijama" poput upada ruskih raketa u vazdušni prostor Poljske.

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On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Berlinu rekao da Evropa treba da bude za pregovaračkim stolom tokom svih razgovora o rešavanju ukrajinske krize u kojima učestvuju Sjedinjene Američke Države (SAD), Ukrajina i Rusija.

Očekuje se da bi pregovori na nivou savetnika mogli da se održe uskoro u Abu Dabiju.

Rekao je da nijedna članica NATO-a nema interesa za eskalaciju u regionu Baltičkog mora nakon što je dron pogodio ruski teretni brod.

Takođe je istakao da treba ojačati spoljne granice EU i NATO.

Merc je ocenio da se danas može uvideti kakva je greška učinjena što se nije sledio američki predlog na samitu NATO 2008. godine u Bukureštu da Ukrajina bude primljena u NATO jer bi to verovatno sprečilo rat.

Ranije danas pred Parlamentarnom skupštinom NATO-a Rute je rekao da trenutno ne postoji jednoglasnost među saveznicima oko ulaska Ukrajine u NATO.