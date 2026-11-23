NAPADI U NIGERU: Najmanje 64 osoba ubijeno
NAJMANjE 64 osobe ubijene su u napadima tokom vikenda u nigerijskoj državi Niger, saopštili su danas predstavnici lokalnog naroda Fulani.
Oni su naveli da nasilje predstavlja odmazdu prema zajednicama naroda Fulani nakon ranijeg napada u kojem je život izgubilo pet osoba, preneo je Rojters.
Grupe koje zastupaju ovaj narod, pretežno muslimansku stočarsku zajednicu, navele su da su se napadi dogodili na naselja u okolini gradova Vava i Gada-Oli, u oblasti Borgu, tokom protekla dva dana.
Lokalni stanovnici su dodali da su juče sahranjene desetine ljudi, od kojih njih 38 u zajedničkoj grobnici u Vavi.
Prema njihovim rečima, napadači su koristili vatreno oružje i mačete, a takođe su podmetnuli požare u objektima u kojima je bilo ljudi.
Nije navedeno ko stoji iza ovih napada, a policija i državne vlasti nisu se za sada oglasile povodom ovih incidenata, niti su iznele podatke o broju žrtava.
Vlada države Niger saopštila je nešto ranije da je u subotu, u obližnjem selu Luman-Ba'are, ubijeno pet osoba, među kojima i seoski starešina, kada su naoružani napadači otvorili vatru tokom jutarnje molitve, a za sada nije poznato ko je izveo taj napad.
Organizacija koja predstavlja etničku lokalnu zajednicu naroda Fulbe navela je da su za napade okrivljeni naoružani razbojnici.
Oni su takođe izneli sumnju da su kasnije napade izvršile naoružane grupe u znak osvete.
Incidenti koji su se dogodili tokom vikenda izazvali su zabrinutost zbog eskalacije etničkog nasilja u delovima oblasti Borgu i susednoj Agvari, gde se lokalne zajednice suočavaju sa učestalim napadima, krađama stoke, otmicama i raseljavanjem.
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