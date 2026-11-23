HOROR U SMEDEREVU NA PUTU DO POSLA: Manijak (29) u zoru presreo ženu (37), uvukao je u napuštenu kuću, pretukao i silovao
POLICIJA je u Smederevu uhapsila muškarca (29) zbog sumnje da je počinio krivično delo silovanje.
Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je on juče rano ujutru presreo ženu (37) koja je krenula na posao i napstvovao je.
- Napadač je presreo ženu i uz pretnju silom ju je odveo u jednu napuštenu kuću gde ju je tukao i silovao - kaže izvor i dodaje da su nesrećnoj ženi u bolnici konstatovane povrede.
- Odmah po prijavi nemilog događaja policija je pokrenula potragu za počiniocem i on je posle kraće potrage uhapšen istog dana - kaže izvor.
(Kurir)
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