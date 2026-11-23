POLICIJA je u Smederevu uhapsila muškarca (29) zbog sumnje da je počinio krivično delo silovanje.

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Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je on juče rano ujutru presreo ženu (37) koja je krenula na posao i napstvovao je.

- Napadač je presreo ženu i uz pretnju silom ju je odveo u jednu napuštenu kuću gde ju je tukao i silovao - kaže izvor i dodaje da su nesrećnoj ženi u bolnici konstatovane povrede.

- Odmah po prijavi nemilog događaja policija je pokrenula potragu za počiniocem i on je posle kraće potrage uhapšen istog dana - kaže izvor.

(Kurir)