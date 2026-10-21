TUŽILAC TRAŽI GODINU I PO DANA ZATVORA: Zakazana presuda čuvarima i doktorku iz zatvora "Padinska Skela"

PRVOSTEPENA presuda čuvarima i doktorki iz zatvora u Padinskoj skeli zbog smrti zatvorenika Stanimira Brajkovića (74), koji je preminuo pre dve i po godine nakon što su ga trojica cimera u ćeliji pretukla, zakazana je u Višem sudu u Beogradu za 6. novembar.

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Svi oni, Slađan Kovačević vođa smene i nadzornik, komandiri Dušan Komazec, Stefan Pavlović i Zoran Krstić kao i doktorka Vesna Sredojević terete se za nesavestan rad u službi.

Postupajući tužilac danas je u završnoj reči na sudu zatražila da se oni osude i kazne na godinu i po dana zatvora. Ona je navela da su očigledni propusti zaposlenih i za svakoga pojedinačno je navela kakav propust je učinio.

- Zatvorenik ne može da bude prepušten samovolji i nasilju. Nije dovoljno samo biti prisutan u smeni, već delovati da se spreči nasilje. Nečinjenjem su povredili radne obaveze i čovek je izgubio život - kazala je tužilac.

Ona je navela da Kovačević nije obavestio starešine da je Brajković loše i da ne može da hoda, da je Komazec imao uvid da je Brajković imao povredu, ali je napisao "stanje redovno". Da Krstić nije obratio pažnju da je tog dana zatvorenik loše, a Pavlović, koji je bio očevidac, kada je doktorka rekla da Brajković leži, nije imao svest da o tome treba da obavesti nadređene.

- Kod doktorke nema postupanja da leči Brajkovića i uzima "zdravo za gotovo" da je pao u kupatilu. Dan pre smrti ga je pregledala, konstatovala povrede, koje nije fotografisala i nije ulazila u uzrok povreda. Svi su činili propuste i skidaju sa sebe odgovornost - kazala je tužilac.

Punomoćnik porodice Brajković advokat Pavle Rašić kazao je da je upravnik zatvora mimo pravila izmenio uslove, jer ga je nerviralo što se prekršajni osuđenici šetaju u otvorenom delu i sve ih stavio u zatvoreni deo.

- Zaposleni nisu odgovorni za dovođenje prekršajaca u takve uslove. Uprava zatvora je te zatvorenike dovela u takvo stanje da ispolje najgore iz sebe. Da su mogli da se kreću možda bi Brajković bio živ, možda bi prijavio maltretiranje. Hoće li njegova smrt promeniti nešto? - kazao je Rašić.

Branioci su svi tražili da se okrivljeni oslobode, da nije dokazano da su nesavesno postupali, da se oštećeni nije žalio i da niko nije znao šta mu se u ćeliji dešava.

Vuk Tufegdžić, branilac Kovačevića, ukazao je da je Brajković stavljen u sobu sa mladima, koji su već osuđivani i da bi voleo da čuje sudiju, koja je tako osudila jednog dedu za bacanje jedne petarde. Naveo je i da je oštećeni ikada ikome kazao da ga maltretiraju bio bi izmešten iz te sobe.

Branilac Komazeca Ivana Jovanović je kazala da nije utvrđena namera da se počini krivično delo, da je njen branjenik obaveštavao medicinsku službu da Brajkoviću nije dobro, vodio ga na pregled, obavestio kolegu o tome.

Miro Orović, branilac doktorke Sredojević, kazao je da niko stručan nije dao procenu njegog postupanja, već je to laički ocenjeno.

Svi okrivljeni su u završnoj reči izrazili žaljenje zbog smrti zatvorenika, kazali da nisu krivi i da on nije davao nikakve naznake da trpi nasilje.