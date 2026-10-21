ZAPLENJENO 40 KILOGRAMA KANABISA: Dobar „ulov“ pripadnika policije u Kraljevu

Pod sumnjom da je (pre)prodavao kanabis, počinivši krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su D.K.(54) iz ovog grada.

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Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla i zaplenila oko 40 kilograma kanabisa, od čega je 21 kilogram bio u sirovom, a preostala količina u suvom stanju, kao i opremu namenjenu za uzgoj ove biljke.

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Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu na saslušanje.

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