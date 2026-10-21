ZAPLENJENO 40 KILOGRAMA KANABISA: Dobar „ulov“ pripadnika policije u Kraljevu
Pod sumnjom da je (pre)prodavao kanabis, počinivši krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su D.K.(54) iz ovog grada.
Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla i zaplenila oko 40 kilograma kanabisa, od čega je 21 kilogram bio u sirovom, a preostala količina u suvom stanju, kao i opremu namenjenu za uzgoj ove biljke.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu na saslušanje.
Preporučujemo
SKANDAL: Uhapšeni u Novom Sadu i Vrnjačkoj Banji imaju hrvatske pasoše!
21. 10. 2026. u 11:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)