NISU PLATILI ZAKUP, OSTAVILI RANAC: Suđenje okrivljenim za ubistvo Milana Šuše

SVEDOK Tamara Mićović, čija je porodica iznajmila apartman u Borči, kako se sumnja optuženim za ubistvo Milana Šuše, Sanjinu Štiliću i Branku Savoviću, ispričala je danas u Višem sudu u Beogradu da oni nisu platili zakup.

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Oni su okrivljeni za teško ubistvo Šuše u saizvršilaštvu 17. februara 2024. godine ispred njegove kuće u Zemunu, kada je zatvrao kapiju i hteo da ode automobilom. Prema optužnici Štilić je pucao.

Odgovarajući na pitanja branilaca svedok je rekla da joj je otac, pošto nisu dolazili, dao broj telefona da ih zove, ne seća se da li jedan ili dva broja, da je zvala, ali joj se nisu javili.

- Apartman je bio otključan, a ključevi na stolu. Bilo je neuredno, ja sam očistila i bacila smeće. Ostao im je ranac, koji nisam otvarala i moguće kesa sa patikama. Spustila sam ih u magacin, jer sam mislila da će da dođu po te stvari. Ne sećam se da li je bilo još stvari. Moguće je da su ostale neke sitnice, hemijske, upaljači - kazala je svedok. - Kada je došla policija rekla sam im za ranac i oni su ga odneli gore u stan, a ja sam im pokazala gde je bio. Otvorili su ga, ali mislim da nisu tu vadili stvari.

Ona je navela i da su policajci uzimali otiske sa nameštaja i iz kupatila u stanu.

Za sledeći pretres pozvani su svedoci, koji danas nisu došli, iako su primili pozive, uz rešenje da će biti kažnjeni ako ne dođu.