Nesreće

IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČEN 21 VOZAČ, DVA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: POlicija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 243 prekršaja

Ljiljana Preradović

21. 10. 2026. u 14:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 20. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 243 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, a iz saobraćaja su isključen 21 vozač i četiri vozila.

ИЗ САОБРАЋАЈА ИСКЉУЧЕН 21 ВОЗАЧ, ДВА ЗАДРЖАНА НА ТРЕЖЊЕЊУ: ПОлиција у Јужнобачком округу за дан открила и санкционисала 243 прекршаја

FOTO:Lj.P.

Zadržana su dva vozača, jer su vozili pod dejstvom alkohola i oni će biti privedeni sudiji za prekršaje.

U utorak, 20. oktobra, na području Južnobačkog okruga, odnosno na području Grada Novog Sada dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća  u kojima je jedna osoba  zadobila lake telesne povrede.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve 18+

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

FANTOMKE, MOTKE, NOŽEVI I ORUŽJE: Petorica uhapšena u Novom Sadu zbog sumnje da su spremala nasilje na dan izbora!
Hapšenja i istraga

0 0

FANTOMKE, MOTKE, NOŽEVI I ORUŽJE: Petorica uhapšena u Novom Sadu zbog sumnje da su spremala nasilje na dan izbora!

PO NALOGU Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u koordiniranoj akciji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu i pripadnicima BIA, policijski službenici PU za grad Beograd, PU za Novi Sad i Specijalne antiterorističke jedinice uhapsili su u Novom Sadu pet lica, zbog postojanja osnova sumnje da su na dan održavanja parlamentarnih izbora, u nedelju 25. oktobra 2026. godine, u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije planirali vršenje nasilja, nereda, kao i napada na neistomišljenike i policijske službenike.

21. 10. 2026. u 14:31

Politika
Tenis
Fudbal
RADOST U DOMU PEVAČA: Miki Mećava postao otac u 64. godini

RADOST U DOMU PEVAČA: Miki Mećava postao otac u 64. godini