IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČEN 21 VOZAČ, DVA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: POlicija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 243 prekršaja
POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 20. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 243 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, a iz saobraćaja su isključen 21 vozač i četiri vozila.
Zadržana su dva vozača, jer su vozili pod dejstvom alkohola i oni će biti privedeni sudiji za prekršaje.
U utorak, 20. oktobra, na području Južnobačkog okruga, odnosno na području Grada Novog Sada dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila lake telesne povrede.
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