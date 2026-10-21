IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČEN 21 VOZAČ, DVA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: POlicija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 243 prekršaja

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 20. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 243 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, a iz saobraćaja su isključen 21 vozač i četiri vozila.

FOTO:Lj.P.

Zadržana su dva vozača, jer su vozili pod dejstvom alkohola i oni će biti privedeni sudiji za prekršaje.

U utorak, 20. oktobra, na području Južnobačkog okruga, odnosno na području Grada Novog Sada dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila lake telesne povrede.