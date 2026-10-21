FANTOMKE, MOTKE, NOŽEVI I ORUŽJE: Petorica uhapšena u Novom Sadu zbog sumnje da su spremala nasilje na dan izbora!
PO NALOGU Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u koordiniranoj akciji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu i pripadnicima BIA, policijski službenici PU za grad Beograd, PU za Novi Sad i Specijalne antiterorističke jedinice uhapsili su u Novom Sadu pet lica, zbog postojanja osnova sumnje da su na dan održavanja parlamentarnih izbora, u nedelju 25. oktobra 2026. godine, u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije planirali vršenje nasilja, nereda, kao i napada na neistomišljenike i policijske službenike.
Uhapšeni su M.V. (28), D.J. (28), D.S. (27), D.L. (28) i M.I. (28).
Oni se terete da su kao sazivršioci izvršili krivična dela Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 Krivičnog zakonika i Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309 Krivičnog zakonika.
Postoje osnovi sumnje da su navedeni osumnjičeni pozivali i podsticali da se silom svrgnu najviši državni organi, pripremali izvršenje krivičnog dela, nabavljali sredstva za njegovo izvršenje, te da su dogovarali, planirali i organizovali i stvarali uslove za neposredno izvršenje krivičnog dela.
U svom neposrednom okruženju su, kako se sumnja, regrutovali ljude za fizičke obračune u Beogradu na dan održavanja parlamentarnih izbora, u nedelju 25. oktobra 2026. godine.
Namera osumnjičenih na čelu sa M.V. je da sa mobilnim timovima, koji se prave na osnovu “Bezbednosnog protokola za mobilne timove” čiju izradu je organizovala takozvana "Grupa za bezbednost", svi dođu u Beograd radi nasilne promene ustavnog uređenja i svrgavanja najviših državnih organa.
Ovaj plan bi se realizovao tako što bi se sa mobilnim timovima, koji funkcionišu van zakonskih okvira, uz upotrebu oruđa i oružja, napadali neistomišljenici i policijski službenici.
Sredstva za izvršenje krivičnih dela - fantomke, motke, baklje, noževe i oružje, obezbedila bi ova grupa na čelu sa M.V.
M.V. bi prema planu ove grupe, komandovao nad oko 40 ljudi, a priključile bi mu se i druge grupe lica, tako da bi prema njegovoj proceni raspolagao sa oko 80 do 90 lica.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Preporučujemo
DVE OSOBE TEŠKO POVREĐENE: Haotična noć u Beogradu
21. 10. 2026. u 07:13
Giškina sestra u jednoj od poslednjih objava otkrila ko ga je ubio! Slično pričao i Vuk na dan sahrane, iza se čulo: "Izdaja"
20. 10. 2026. u 19:40 >> 19:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)