NAKON ŠEST GODINA AGONIJE USLEDIO TRAGIČAN EPILOG: Kosti nestale Marije nađene umotane u ćebad, anonimno pismo otkrilo sve

GOTOVO šest godina agonije, neizvesnosti i pakla kroz koji je prolazila porodica Kepić iz Aranđelovca dobilo je svoj najtragičniji epilog.

Foto: Printskrin Facebook

Marija Kepić (29), koja je bez traga nestala 29. oktobra 2020. godine, pronađena je mrtva, a ključni obrt u višegodišnjoj potrazi dogodio se nakon što je na adresu porodice stiglo misteriozno anonimno pismo.

- Ne znam ko je napisao to pismo i da li ćemo ikada saznati, ali toj osobi mogu samo da kažem hvala. Da tog pisma nije bilo, pitanje je da li bismo ikada saznali gde je ona. Pisalo je da je kod pećine Risovača i da je ostavljena umotana ućebe. Pismo smo odmah odneli u policiju - rekla je vidno potresena sestra.

Međutim, umesto brze i detaljne reakcije nadležnih, porodica je doživela novi šok. Prema sestrinim rečima, potraga policije trajala je kratko, zbog čega su ogorčeni članovi porodice odlučili da stvar uzmu u svoje ruke.

Foto: Printskrin Facebook

- Iz aranđelovačke policije sam dobila odgovor da je anonimno pismo sigurno šala, a njihova potraga trajala je čitavo jedno jutro. Pretraživali su teren, nađena je neka kost za koju se ispostavilo da je životinjska i odustalo se. Besni i ogorčeni, preuzeli smo stvar u svoje ruke i krenuli sami da tražimo prema onome što je pisalo u pismu. U potragu je išao i naš ujak, inače bivši načelnik policije ali kao član porodice. Na kraju se ispostavilo da pismo nije bilo šala, sami smo je pronašli. Taj prizor nikada neću moći da izbrišem iz glave - istakla je sestra kroz suze.

Posmrtni ostaci pronađeni su još u maju ove godine. Zbog proteka vremena i stanja u kom se telo nalazilo, bilo je potrebno nekoliko meseci za DNK analize i sudsko-medicinska veštačenja, pa je Marija sahranjena tek nedavno, u septembru.

Za roditelje, koji su skoro šest godina živeli u nadi da je njihova ćerka živa, suočavanje sa surovom istinom bilo je pogubno.

- Roditelji su potpuno slomljeni. Majka posebno teško podnosi sve ovo, a otac ne može ni da priča. Nadali smo se da je živa sve do trenutka kada je stiglo pismo. Prosto nismo mogli da verujemo da nam se ovo dešava, kao da živimo horor film. Ne možemo da je vratimo ali možemo da saznamo istinu. To je sve što tražimo - rekla je Marijina sestra.

Marija je kobnog jutra nečujno izašla iz kuće sa torbom, pre nego što su se ukućani probudili. Dva dana ranije raskinula je vezu sa dečkom ali ništa nije ukazivalo na to da bi otišla bez traga.

Očekivala je i posao u struci, kao medicinska sestra i od tog jutra, svi pozivi i poruke ostali su bez odgovora.

Iako su kosti pronađene, ključna pitanja i dalje nemaju odgovor, kada je tačno nastupila smrt i da li je reč o prirodnom, zadesnom ili nasilnom stradanju.

- Zbog toga što je prošlo toliko vremena, sudska medicina nije mogla odmah da utvrdi tačno vreme i uzrok smrti. Zvala sam, raspitivala se, išla u tužilaštvo i tražila dodatna veštačenja. Ne znam da li je neko imao razlog da je sakrije, da li se neko uplašio ili je nešto drugo u pitanju. Tražimo samo da se sve ispita do kraja, zbog nje, zbog naših roditelja i svih nas - poručila je Marijina sestra.

Slučaj vodi Više javno tužilaštvo u Kragujevcu, a anonimno pismo koje je prekinulo šestogodišnju agoniju sada je predmet zvanične istrage koja bi trebalo da otkrije pozadinu ove tragedije.

(Kurir)